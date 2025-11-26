محمد صبحي يحبس دموعه على الهواء بسبب فؤاد المهندس.. ماذا قال؟

تأثر محمد صبحي لكنه تمالك نفسه وحبس دموع، أثناء حديثه عن عظماء الدراما في مصر.

وقال "صبحي" في لقائه ببرنامج "الصورة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، على قناة "النهار"، إنه من أنتج محمد صبحي هم عظماء مصر، متابعًا: "أنا لقيت اللي يربيني فنيًا ويقول لي عيب"، لتسأله لميس: "مين قال لك يومًا عيب؟".

وأجاب عليها محمد صبحي: "فؤاد المهندس قال لي كدا، لأني قولت إفيه كدا يحتمل معنين، قالي عيب يا صبحي" وكذلك سعد أردش.

وأضاف: "وصلنا لزمن قليل فيه من يقول عيب، وسوف نصل لزمن لن نجد فيه من سيقول لنا عيب؛ لأن الجميع سيفعل العيب.

وانتقد صبحي أوضاع الدراما حاليًا، قائلًا: "اللي بيقول ألفاظ ما ينفعش تتقال في غرفة مغلقة يعمل الآن في خمسة وستة أعمال درامية. مش نتحاسب بقى؟".

تعافي محمد صبحي من وعكته الصحية

تعافى الفنان الكبير محمد صبحي، من وعكته الصحية التي ألمت به بعد إصابته بفيروس في المخ، وخضع للعلاج في الرعاية المركزة بالمستشفى.

وأوضح صبحي، أنه أصيب بفيروس في المخ يعيش لمدة 14 يومًا، وفي حال تلقي الرعاية الصحية الكاملة لا يعود مجددًا.

