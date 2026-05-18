أسدلت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، الستار على النزاع القضائي الذي دام ما يقرب من العام ونصف العام بين المطربة اللبنانية هيفاء وهبي ونقابة المهن الموسيقية.

وأصدرت المحكمة حكمها بتأييد حكم إلغاء قرار النقابة الذي نص على منع هيفاء وهبي من الحصول على تصاريح الغناء داخل مصر، ليصبح الحكم نهائياً وواجب التنفيذ.

تفاصيل الشكوى الغاضبة



وبدأت أزمة هيفاء وهبي في ديسمبر 2024، إذ تلقت نقابة المهن الموسيقية شكوى من عضو النقابة خالد مصطفى حسانين، المعروف باسم "خالد التهامي"، والذي كان يعمل مدير أعمالها سابقاً.

وقال خالد في الشكوى: "فوجئت يوم الاثنين 16 ديسمبر 2024، بإصدارها (ستوري) عبر صفحتها على انستجرام تتهمني باتهامات باطلة، منها أنني خربت الصوت لها في آخر حفلاتها في مصر بعد أن تركت العمل، واتهمتني بأنني أقيم اتفاقات على أعمالها دون علمها، (وهذا يعني أنني لص أقوم بخداع الآخرين باسمها) وليس هناك تفسير آخر لهذا الاتهام".

وتابع: "بناءً عليه أتقدم لسيادتكم بطلب التحقيق مع المدعوة السابق ذكرها في هذه الاتهامات، وأرجو استدعاء مهندس الصوت الخاص بحفلتها الأخيرة لسؤاله، وكذلك مطالبتها بتقديم أي مستند يثبت أنني قمت بعقد أي اتفاق منذ اعتذاري عن العمل معها، وأود أن أحيط سيادتكم علماً بأن السبب الرئيسي لتركي هذا العمل والاعتذار عنه، أنني وصل لي لينك من يوتيوب محتواه عبارات من السب والقذف بأبشع الألفاظ تجاه المصريين من تلك المدعوة السابق ذكرها".

تحقيق وعدم إلتزام



وأعلنت نقابة المهن الموسيقية في فبراير 2025 عن عدم التزام المطربة بالحضور للتحقيق أمام الشؤون القانونية، في حين أكدت هيفاء وهبي رفض النقابة استقبال محاميها، موضحة أن ارتباطاتها الفنية حالت دون تواجدها.

منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر



وقام مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية في مارس 2025 بإصدار قرار بمنع هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر.

وردت هيفاء وهبي على القرار بإقامة دعوى قضائية أمام القضاء الإداري ضد نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل بصفته، ومدير أعمالها السابق خالد التهامي، وطالبت بإيقاف سريان قرار منعها من الغناء في مصر.

توصية وحكم وانتصار



حصلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في يونيو 2025 على توصية من هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، ونصت بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية الصادر بمنع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر وسحب تصاريحها.

وأكدت التوصية القضائية، في الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية المقامة من الفنانة هيفاء وهبي، مخالفة القرار لأحكام الدستور وما يكفله من ضمانات لحرية الإبداع والتعبير الفني.

وحققت هيفاء وهبي أول انتصار قضائي لها في فبراير 2026، إذ أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً قضى بإلغاء قرار منعها من الغناء في مصر.

الطعن المرفوض



وتقدم محامي خالد التهامي في فبراير 2026 بطعن رسمي أمام المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم الصادر لصالح الفنانة هيفاء وهبي بإلغاء قرار منعها من الحصول على تصاريح للغناء داخل مصر.

وقامت المحكمة بإصدار حكمها النهائي برفض طعن محامي خالد التهامي، مؤكدة عدم قانونية قرار منع هيفاء وهبي من الغناء.

"مفاجآت" حفل هيفاء وهبي



يذكر أن هيفاء وهبي قامت يوم 5 مايو 2026 بإحياء أول حفل لها في مصر بعد أزمتها مع نقابة المهن الموسيقية، وذلك في نفس يوم وصولها.

وأكد منظم الحفل طارق عبد المحسن، في تصريح لـ"مصراوي"، حصوله على كافة التصاريح من الجهات المختصة سواء نقابة المهن الموسيقية أو الإدارة العامة للمصنفات الفنية، مؤكداً قانونية مشاركة هيفاء وهبي.

