سلوى عثمان تحتفل بحصولها على الدكتوراه الفخرية من أكاديمية لانكستر البريطانية.. ماذا قالت؟

كتب : نوران أسامة

09:00 ص 13/05/2026
    سلوى عثمان عبر فيسبوك
    سلوى عثمان
    سلوى عثمان تنشر صور عبر حسابها فيسبوك
    سلوى عثمان

أعلنت الفنانة القديرة سلوى عثمان حصولها على الدكتوراه الفخرية، إلى جانب لقب "سفيرة المستقبل"، من أكاديمية لانكستر البريطانية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك".

سلوى عثمان تعبر عن سعادتها

ونشرت سلوى عثمان صورًا لها بزي التخرج، وعبرت عن سعادتها بالتكريم، وكتبت: "الدكتوراه الفخرية وسفيرة المستقبل من أكاديمية لانكستر البريطانية، شكرًا لثقتكم وشكرًا لمحبتكم، كل ده من فضل ربنا، وأنتم سبب التكريمات الكبيرة دي، بحبكم كلكم ويارب دايمًا أكون عند حسن ظنكم".

مشاركة سلوى عثمان في دراما رمضان 2026

وشاركت الفنانة سلوى عثمان في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل "أب ولكن"، بطولة محمد فراج، هاجر أحمد، رامين سعد، بسمة داود، وعدد من نجوم الفن، والمسلسل من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل.

