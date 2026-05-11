وجهت الفنانة ياسمين رئيس رسالة غامضة جديدة عبر حسابها على "X".

وكتبت ياسمين رئيس: "بتحب بابا قوي، قررت تتجوز واحد قده في السن".

وعلق متابعيها قائلين: "بشويش عليها يا فنانة دي كانت بتحب أبوها برضه، ده العشق الممنوع".

وانفصلت الفنانة ياسمين رئيس عن زوجها المخرج هادي الباجوري الذي احتفل بزواجه بداية العام من ممثلة شابة.

ياسمين رئيس تشارك بمسلسل "اسأل روحك" في رمضان 2026

شاركت الفنانة ياسمين رئيس بمسلسل "اسأل روحك" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول وكيل نيابة يبدأ رحلة البحث عن الحقيقة بعد اهتزاز الرأي العام بانتشار فيديو صادم لمقتل فتاة تُدعى غزالة. ومع كل ورقة يقلبها في ملفات القضية، تنكشف مأساة إنسانية بدأت بهروب غزالة من جحيم قريتها لتسقط في فخ استغلال المدينة. ويجد خالد نفسه بمواجهة جبهة من الفساد تشن حملة تشويه متعمدة لتشويه سمعة الضحية وطمس معالم الجريمة. وتتحول القضية من مجرد جريمة قتل إلى معركة شرسة لتعرية رؤوس الفساد.

وشارك ببطولة المسلسل كل من أحمد فهمي، داليا مصطفى، نهال عنبر، آية سليم، تأليف محمد الحناوي، إخراج أسامة عرابي.

أعمال تنتظر عرضها ياسمين رئيس قريبا

تشارك الفنانة ياسمين رئيس، النجمة يسرا بطولة فيلم "الست لما"، وسط مشاركة مجموعة من نجوم السينما المصرية هم عمرو عبد الجليل، ياسمين رئيس، درة، تأليف مصطفى بدوي وكيرلس أيمن فوزي، إخراج خالد أبو غري، ومن المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

