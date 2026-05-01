وقع حادث مأساوي خلال تجهيزات حفل النجمة الكولومبية شاكيرا بالبرازيل، أدى لوفاة أحد العاملين، ولم يكن هذا الحادث الأول في الوسط الموسيقي والحفلات الغنائية، حيث سبقه عدة مواقف مثيله له ورحيل عمال خلال مراحل تحضير المسارح الخاصة بحفلات النجوم.

نستعرض لكم وقائع مماثلة لما حدث بحفل شاكيرا مؤخرا ووفاة أحد العاملين، وذلك في السطور التالية:

حفل شاكيرا في البرازيل

شهد حفل النجمة العالمية شاكيرا على شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو في البرازيل، حادث مأساوي حيث لقى فني مصرعه أثناء تركيب المسرح الضخم المخصص لحفلها.

ووقع الحادث نتيجة خلل في نظام الرفع الهيدروليكي، مما أدى لتعرض العامل لإصابات خطيرة أودت بحياته في المستشفى.

وقال منظمو الحدث في بيان نشر عبر "إنستجرام، إن الحادث وقع بعد ظهر الأحد 26 أبريل أثناء قيام أحد العمال المحترفين بتركيب هياكل المسرح، مشيرين إلى أن فرق الإسعاف تدخلت على الفور في موقع الحادث قبل نقل المصاب إلى المستشفى، حيث أُعلن عن وفاته لاحقا.

من جانبها، أوضحت إدارة الإطفاء في ولاية ريو دي جانيرو أن العامل تعرض لإصابات بالغة في الأطراف السفلية نتيجة حادث سحق داخل رافعة، مشيرة إلى أنه تم إخراجه من الموقع قبل وصول فرق الإنقاذ، ثم نقل إلى مستشفى ميغيل كوتو البلدي، إلا أنه فارق الحياة رغم محاولات إنقاذه.

حفل المطرب "توليت" بالإسكندرية

وتعرض أحد الشباب العاملين في شركة التجهيزات خلال تحضيرات حفل المطرب توليت بالإسكندرية في أبريل 2026، لـ صعق كهربائي ليفارق على إثره الحياة.

ووقع الحادث قبل انطلاق الحفل بيوم واحد أثناء تركيب معدات الإضاءة والصوت، حيث تم نقله للمستشفى عن طريق سيارة الإسعاف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، إخطارا يفيد بورود بلاغ عن صعق عامل أثناء اعتلائه سلما ضمن استعدادات حفل فني داخل فرع ناد جماهيري، دائرة قسم شرطة سيدي جابر، وانتقلت قوة أمنية مصحوبة بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وكشفت المعاينة الأولية أنه أثناء تجهيز المسرح الخاص بالحفل، تعرض العامل لصعقة كهربائية أدت لفقدانه التوازن وسقوطه من علو؛ مما تسبب في إصابات بالغة.

وجرى نقل العامل إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصاباته البالغة.

حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي

شهد حفل الفنان محمد رمضان في الساحل الشمالي في أغسطس 2025 وفاة عامل وإصابة 6 أشخاص نتيجة انفجار مأساوي وقع بالحفل تسبب في إيقافه بشكل مفاجئ.

وكان الحفل قد شهد انفجارا مفاجئا للألعاب النارية أثناء تشغيل المؤثرات البصرية ضمن الفعاليات، وأدى خلل فني إلى سقوط الألعاب النارية باتجاه الجمهور بدلا من انطلاقها في الهواء، ما تسبب في حالة من الذعر بين الحاضرين، ودفع قوات الأمن إلى التدخل السريع لإخلاء المكان وتأمين المصابين.

وأعلن وقتها محمد رمضان من على المسرح توقف الحفل بسبب ما وصفه بـ"حادث مؤسف"، مشيرا إلى وفاة أحد العاملين في تجهيزات الحفل، وقال أمام الجمهور: "يا شباب إحنا صعب نكمل، فيه واحد توفى وفيه ناس اتصابت، استأذنكم تخرجوا".

