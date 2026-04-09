وجه الفنان عمرو عبدالعزيز رسالة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، انتقد خلالها قرار تقليص ساعات عمل المسارح ودور السينما، مشيرًا إلى تأثيره على حجم الإقبال الجماهيري.

ماذا قال عمرو عبدالعزيز؟



وكتب عمرو عبد العزيز عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك": "السيد الموقر المحترم رئيس وزراء مصر د/ مصطفى مدبولي، تحية طيبة وبعد.. دلوقتي يا فندم المسارح كلها بما فيها دار الأوبرا المصرية بتشتغل 3 ساعات فقط طول اليوم من 6 لـ9 فقط.. إيه المشكلة لما المسرح يشتغل هما هما الـ3 ساعات وتبقى من 9 لـ12، والسينما تتلغي حفلات 10 و1 و3 الضهر ويتم استبدالهم بحفلات 6 و9 و12 مساء".

وأضاف: "لأن فيه مشكلة كبيرة يافندم بجد مش هزار وهو إن فعلا الإقبال قل جدا جدا ع المسارح والسينمات ..يعني في الدول الأوروبية المحلات كلها تغلق الساعة ٥ أو ٧ بالكتير و المسارح والسينمات تبدأ في العمل بعدها عشان كده فيه إقبال كبير على المسارح والسينمات".

وتابع: " لأن في مصر الموظف بيخلص شغله الساعه ٣ أو ٤ ظهرا هيلحق يرجع بيته امتي ويتغدى امتي و يلحق ينزل إمتى يروح المسرح أو السينما، أرجو دراسة الاقتراح ده للأهمية القصوى…وشكرا جزيلا".

مشاركة عمرو عبد العزيز في دراما رمضان 2026



وشارك عمرو عبد العزيز في دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل "رأس الأفعى"، بطولة أمير كرارة، شريف منير، كارولين عزمي، أحمد غزي، جلا هشام.

كما شارك أيضًا في مسلسل "المداح.. أسطورة النهاية"، بطولة الفنان حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، صبحي خليل، طارق النهري.





