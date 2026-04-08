أكدت دولة الكويت، أنها ليست طرفًا في أي نزاع إقليمي أو دولي، وأنها لم ولن تسمح باستخدام أراضيها لشن هجوم على أي دولة تماشيا مع سياستها الخارجية.

وشددت "الكويت"، على أن استمرار مثل هذه الانتهاكات من شأنه أن ينعكس سلبا على العلاقات الثنائية بين دولة الكويت والعراق ويقوض أسس الثقة المتبادلة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية كونا.

وأكدت "الكويت"، أنها ستتابع هذا الأمر عن كثب ولن تتهاون في اتخاذ ما يلزم من خطوات لحماية مصالحها وبعثاتها الدبلوماسية وفقا للقانون الدولي.

كانت دعت وزارة الداخلية الكويتية، مساء الثلاثاء، السكان إلى عدم مغادرة منازلهم بعد منتصف ليلة اليوم وحتى صباح الأربعاء.

وقالت الوزارة في بيان لها: "في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد والمنطقة، وفي إطار متابعة وزارة الداخلية المستمرة للمستجدات الأمنية، وحرصها على اتخاذ التدابير الوقائية بما يسهم في الحفاظ على أمن المجتمع وسلامة المواطنين والمقيمين، ويعزز من قدرة الجهات المعنية على التعامل مع أي طارئ في ظل الظروف الحالية".

وأضافت: "وحفاظاً على سلامة الجميع، تُهيب وزارة الداخلية بالمواطنين والمقيمين على ضرورة البقاء في المنازل وتجنب الخروج، إلا لحالات الضرورة القصوى، وذلك من الساعة الثانية عشرة منتصف ليلة الثلاثاء إلى الساعة السادسة من صباح يوم الأربعاء، وذلك كإجراء احترازي يأتي في إطار الحرص على سلامة الجميع، وتعزيز مستوى الوقاية، وتمكين الجهات الأمنية من أداء مهامها بكفاءة عالية".

وتابعت: "كما تؤكد الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار، داعية الجميع إلى التقيد بالتعليمات الصادرة والتعاون مع الجهات المختصة خلال هذه المرحلة".