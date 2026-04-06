شاركت الفنانة نسرين طافش، جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، وذلك من داخل الجيم.

نشرت نسرين طافش، مقطع فيديو عبر صفحتها على "إنستجرام"، ظهرت خلاله وهي تؤدي عدد من التمارين الرياضية الشاقة داخل الجيم.

وكتبت على الفيديو: "ليش ابتديت أشيل أوزان ؟، فوائد تمارين الأوزان العالية ( رياضة لاهوائية )، لانه بترفع الطاقة الحيوية بالجسم،

بالتمارين الصح بنعمل كتلة عضلية سليمة وجلد مشدود وصحي، زيادة قوة وكفاءة الجهاز العصبي، بتعزز تثبيت الكالسيوم بالعضم وبالتالي وقاية من هشاشة العظام".

آخر مشاركات نسرين طافش في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات نسرين طافش في الدراما التلفزيونية بمسلسل "أسود باهت" عام 2025.

يُقدم المسلسل 3 حكايات منفصلة، تحتوي كل حكاية 5 حلقات، وتدور أحداثها حول جريمة غامضة تحتاج حلًا. تبدأ معها سلسلة من التحقيقات التي تكشف عن أسرار وتفاصيل غامضة وصادمة، وعلاقات إنسانية متشابكة.

وشارك ببطولة المسلسل كل من سوسن بدر، سهر الصايغ، محمد مهران، ضياء عبد الخالق، تأليف أحمد صبحي وإسلام شتا واخرون، إخراج ممدوح زكي.

أعمال تنتظر عرضها نسرين طافش قريبا

تشارك الفنانة نسرين طافش، الفنان هاني رمزي بطولة مسلسل "استراحة محارب" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من داليا البحيري، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، تأليف حسام موسى، إخراج جمال عبد الحميد.





