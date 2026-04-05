"عمري ما كنت أتخيل إن ناس تدعي عليا بالموت".. تعليق خالد الفايد بعد تعرضه لوعكة صحية

كتب : نوران أسامة

03:22 م 05/04/2026

خالد الفايد

أعلن الفنان خالد الفايد، نجم برنامج "The Voice Kids"، قبل ساعات، تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

ونشر خالد صورة له ظهر خلالها داخل المستشفى، وهو على أجهزة التنفس الصناعي، وكتب: "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا".

تعليق خالد الفايد بعد تعرضه لأزمة صحية


وفي منشور آخر، قال خالد الفايد: "عمري ما كنت أتخيل إن فيه ناس ممكن تدعي عليا بالموت أثناء فترة مرضي وحالتي المتدهورة وتشمت فيا".

أبرز المعلومات عن خالد الفايد


ظهر خالد الفايد خلال مشاركته في برنامج "The Voice Kids"، حيث لفت الأنظار بارتدائه الجلباب الصعيدي. وكان قد أعلن اعتزاله الغناء عام 2023، قبل أن يتراجع ويعود مرة أخرى.

أبرز أعماله الغنائية


ومن أبرز أعماله الغنائية أغنية "أنا حد جديد"، التي طرحت عام 2022 من إنتاج هاني محروس.

والأغنية من كلمات منى عبد العزيز، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع شريف قاسم، جيتار مصطفى أصلان، وكمان مصطفى العطار، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

خالد الفايد "The Voice Kids"

