تكريم المخرجة البولندية دي كيه فيلخمان من مهرجان أسوان لأفلام المرأة

كتب : منى الموجي

03:18 م 05/04/2026 تعديل في 04:20 م

دي كيه فيلخمان

أعلن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن اختيار المخرجة وكاتبة السيناريو البولندية دي كيه فيلخمان (دوروتا كوبييلا فيلخمان) لتكريمها خلال حفل افتتاح دورته العاشرة التي تُعقد في الفترة من 20 إلى 25 أبريل المقبل، وتحمل اسم المخرجة والمنتجة الرائدة عزيزة أمير بمناسبة مرور 125 عاما على ميلادها .

مشوار دي كيه فيلخمان

دي كيه هي واحدة من أبرز صناع السينما المعاصرة الذين نجحوا في المزج بين الفن التشكيلي وفن الصورة المتحركة، عبر مشروع بصري قائم على تقنية الرسم الزيتي المتحرك، أعادت من خلاله تعريف العلاقة بين اللوحة واللقطة السينمائية.

وتخرجت دي كيه فيلخمان من أكاديمية الفنون الجميلة في وارسو، ودرست الإخراج في مدرسة وارسو للسينما، وحصلت على منحة وزارة الثقافة البولندية لتميزها في الرسم والجرافيك لعدة سنوات متتالية.

وفي عام 2017 ترشحت لجائزة الأوسكار عن فيلمها الروائي الطويل Loving Vincent في محبة فينسينت، الذي كتبته وأخرجته في شراكة إخراجية كاملة مع زوجها المنتج والمخرج هيو ويلخمان.

وفي عام 2023 قدّمت فيلمها الروائي الطويل The Peasants (الفلاحون)، الذي كتبته وأخرجته أيضًا في إطار الشراكة الفنية نفسها، مؤكدةً استمرارية هذا التعاون. الفيلم مقتبس عن رواية الكاتب البولندي الحائز على جائزة نوبل فلاديسلاف ريمونت،

مهرجان أسوان لأفلام المرأة

يذكر أن مهرجان أسوان لأفلام المرأة من المقرر أن يعقد دورته العاشرة برعاية وزارات: الثقاقة، والسياحة والآثار، والتضامن الاجتماعي، إلى جانب الهيئة العامة للتنشيط السياحي، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، ونقابة السينمائيين، ومؤسسة دروسوس وشركة ريد ستار، وذلك في نهاية شهر أبريل الجاري.

قبل طرحه بالسينمات.. أبرز ما قاله محمد رمضان عن فيلم "أسد"
قبل طرحه بالسينمات.. أبرز ما قاله محمد رمضان عن فيلم "أسد"
5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
البيت الأبيض: وقف الحرب لا يزال "مجرد فكرة" وترامب لم يوافق بعد
بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2

رسميًا.. زيادة أسعار شحن السيارات الكهربائية في مصر

