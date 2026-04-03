إعلان

نسرين طافش جريئة ونادين الراسي بإطلالة كلاسيكية..لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

كتب : نوران أسامة

12:30 ص 03/04/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    منة فضالي بمكياج هادئ (2)
  • عرض 5 صورة
    محمد سامي ينشر صورة تجمعه بابن شقيقته
  • عرض 5 صورة
    نادين الراسي بإطلالة كلاسيك أنيقة
  • عرض 5 صورة
    نهال عنبر في أحدث ظهور لها

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونستعرض لكم أبرز لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

نسرين طافش

خضعت الفنانة نسرين طافش، لجلسة تصوير جديدة، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" ظهرت خلالها بإطلالة جريئة ارتدت خلالها بالطو فرو باللون الأبيض، ووضعت مكياج هادئ أبرز ملامحها.

نهال عنبر

شاركت الفنانة نهال عنبر، متابعيها صورة جديدة لها، نشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة أنيقة وعلقت: "صباح يوم جديد كله رزق لكل الناس".

نادين الراسي

ظهرت الفنانة نادين الراسي، بإطلالة كلاسيكية ارتدت خلالها بدلة أنيقة باللون الأبيض ونسقت معه تيشرت باللون الرصاصي، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، صورا جديدة من أحدث ظهور لها، ووضعت مكياج هادئ، وذلك من خلال حسابها الخاص على موقع "إنستجرام".

محمد سامي

شارك المخرج محمد سامي، جمهوره صورة جديدة له ظهر خلالها مع ابن شقيقته، ونشر الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق مازحا: "في محاولة يائسة للفوز على سيف ابن أختي ريم اللي معجبهوش حاجة، لجأت إلى السماح له باللعب بالسيارات.. ليه صعب إبهاره بالشكل ده؟ عمومًا أنا جبته يلعب مع لامبورغيني وفيراري يمكن أبهره".

إعلان

إعلان

