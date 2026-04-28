نشرت الفنانة نسرين طافش مقطع فيديو جديد عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلاله وهي تستمتع بوقتها بأحد الأماكن العامة.

وظهرت نسرين في الفيديو إطلالة كاجوال أنيقة وجذابة وكتبت: "الحب هو أقوى طاقة في الكون".

وحاز الفيديو على إعجاب جمهورها ومتابعيها، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "قمر، بموت فيكي، أنيقة، إطلالة ملكة، الجمال كله نسرين".

آخر مشاركات نسرين طافش في الدراما التلفزيونية

وكانت آخر مشاركات نسرين طافش في الدراما التلفزيونية بمسلسل "أسود باهت" عام 2025، بطولة سوسن بدر، سهر الصايغ، محمد مهران، ضياء عبد الخالق، تأليف أحمد صبحي وإسلام شتا واخرون، إخراج ممدوح زكي.

أعمال تنتظر عرضها نسرين طافش

تشارك نسرين طافش ببطولة مسلسل "أنا وهو وهم" مع مجموعة من النجوم هم أحمد صلاح حسني، ملك أحمد زاهر، ميمي جمال، إخراج زهير قنوع.

يتناول المسلسل تعقيدات العلاقات الإنسانية داخل النسيج الأسري من خلال ثلاث حكايات منفصلة، لكل منها أبطالها وصراعاتها الخاصة.

