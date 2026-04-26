تحدث الفنان علي الحجار عن العلاقة التي تربطه بالدكتور الراحل ضياء العوضي، وذلك خلال تقديمه واجب العزاء الذي يقام مساء اليوم السبت في مسجد الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة.

وبسؤاله عن علاقته بالراحل ضياء العوضي قال لصحفيين: "عمري ما قابلته، وماشي على النظام بتاعه بقالي 11 شهر، وخفيت من حاجات كتير جدا، لأنه بعد ربنا كان ليه فضل عليا كبير أوي".

كواليس أزمة تصريحات ابنة علي الحجار

أثارت بثينة ابنة الفنان علي الحجار جدلا خلال الأيام الماضية، بعدما نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "تيك توك"، ظهرت خلاله وهم تتهم والدها بعدم الإنفاق عليها، مشيرة إلى أنها لم تتناول سوى البقسماط هي وقططتها منذ يومين، وأثارت تصريحاتها جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

والدة بثينة علي الحجار تدافع عنها وتحذر من المساءلة القانونية

هاجمت الفنانة سحر حسن منتقدي ابنتها الممثلة الشابة بثينة علي الحجار.

نشرت سحر صورًا لابنتها من مناسبات مختلفة عبر حسابها على موقع فيسبوك، وعلقت "المواقع اللي عمالة تقزقز لب في سمعة البنت ووالدها، ده فيديو خاص لشابة بتفضفض مع صحابها في private accountمش للسرقة ولا للنشر".

وتابعت "وده شكل بثينة الحقيقي والطبيعي واللي هايتاجر أو هايعلي التريند هايعرض نفسه للمساءلة القانونية، واتقوا الله يا ملايكة ياللي قايمين من على السجادة، يا مدعي الشرف والاستقامة".

