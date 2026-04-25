شارك النجم محمد رمضان، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورًا وفيديوهات من زيارته لـ فرنسا، خلال تواجده في أماكن مختلفة.

محمد رمضان في فرنسا

وظهر رمضان في واحدة من الصور، داخل طائرة خاصة بصحبة نجله يلعبان، كما التقط فيديوهات من داخل سيارته وهو يغني، وكذلك أثناء تواجده على أحد المسارح أمام عدد كبير من الجمهور يقدم أشهر أغانيه، وداخل إحدى العيادات.

ونالت الصور إعجاب الجمهور ومتابعي رمضان، ورأى بعضهم أن إطلالته جعلته يشبه إلى حد كبير لاعب كرة القدم البرازيلي رافينيا. ومن بين التعليقات "النجم اللي مشرفنا، نمبر 1، عالمي، الأسطورة، أسد، كل الحب، فناني وممثلي المفضل، الملك، ثقة في الله نجاح، شياكة يا كينج، ترجع بالسلامة يا رافينيا، انت بقيت شبه رافينيا كدة ليه، رافينيا".

محمد رمضان ينتظر طرح فيلم أسد

وينتظر النجم محمد رمضان طرح فيلم أسد والذي يعيده للسينما بعد فترة غياب منذ آخر أفلامه ع الزيرو، إذ من المقرر عرضه للجمهور في شهر مايو المُقبل داخل مصر والوطن العربية.

فيلم أسد بطولة محمد رمضان، ماجد الكدواني، رزان جمال، علي قاسم، كامل الباشا، إسلام مبارك، مصطفى شحاتة، إيمان يوسف، إخراج محمد دياب.

