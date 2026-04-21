محمد إمام يروج لعمل جديد ويكشف موعد عرض "صقر وكناريا"

كتب : نوران أسامة

07:12 م 21/04/2026

روج الفنان محمد إمام لعمل فني جديد، دون الكشف عن تفاصيله، كما أعلن موعد عرض فيلمه الجديد "صقر وكناريا".

ونشر إمام صورة له عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وعلق: "صباح الفل على أحلى ناس، بجد وحشتوني جدًا، بحضرلكم في حاجات جامدة إن شاء الله هتعجبكم".

وأضاف: "واستنوا فيلم صقر وكناريا شهر 7 في كل سينمات مصر والوطن العربي وجميع أنحاء العالم إن شاء الله.. دعواتكم".

تفاصيل فيلم "صقر وكناريا"

وينتظر الفنان محمد عادل إمام طرح فيلمه الجديد خلال شهر يوليو المقبل، ويشاركه البطولة يسرا اللوزي، يارا السكري، انتصار، ودانا حمدان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمود عبدالمغني، نسرين أمين، وخالد الصاوي، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي.

آخر أعمال محمد إمام

وكان محمد إمام حقق نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "الكينج"، بمشاركة عدد من النجوم، من بينهم حنان مطاوع، مصطفى خاطر، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

