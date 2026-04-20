رامز جلال يحتفل بعيد ميلاده على طريقته.. وشقيقه يوجه رسالة له

كتب : هاني صابر

04:14 م 20/04/2026

رامز وياسر جلال

احتفل الفنان رامز جلال بعيد ميلاده على طريقته الخاصة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

رامز جلال يوجه رسالة للجمهور احتفالا بعيد ميلاده

وكتب رامز جلال: "لكل اللي افتكرني واللي مفتكرنيش.. لكل اللي بيحبني وأظن مفيش حد مبيحبنيش.. كل سنة وأنا طيب ومن غيركم مقدرش أعيش".

ياسر جلال يحتفل بعيد ميلاد شقيقه رامز جلال

ووجه شقيقه النجم ياسر جلال رسالة له عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا نجم النجوم".

ورد رامز جلال، على رسالة شقيقه، وكتب: "حبيبي يا أخويا الغالي.. ربنا ميحرمنيش منك يا نجم الكوكب".

آخر أعمال ياسر جلال وشقيقه رامز جلال في رمضان 2026

شارك رامز جلال في السباق الرمضاني المنقضي كعادته ببرنامج مقالب جديد حمل عنوان "رامز ليفل الوحش" وعُرض على قناة MBC مصر، كما قام ياسر جلال ببطولة مسلسل كلهم بيحبوا مودي والذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وشارك في بطولته: ميرفت أمين، أيتن عامر، سلوى عثمان، هدى الإتربي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

