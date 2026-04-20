كشف الدكتور أحمد أبو زهرة، نجل الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، تطورات الحالة الصحية لوالده، الذي يخضع للعلاج بالعناية المركزة.

وتحدث أحمد أبو زهرة، في تصريح خاص لـ "مصراوي"، قائلاً: " الوالد لسه تعبان، ولم تتحسن حالته الصحية، وما زال في العناية المركزة تحت الملاحظة".

عبد الرحمن أبو زهرة وأزماته الصحية

وعانى الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، من أزمة صحية جديدة، ويخضع للعلاج والمتابعة في العناية المركزة بإحدى المستشفيات.

وقامت أسرة الفنان الكبير، بنقله إلى المستشفى في عيد الفطر الماضي، بسبب معاناته الصحية.

آخر أعمال عبدالرحمن أبو زهرة

ودخل عبدالرحمن أبو زهرة عامه الـ 92، إذ وُلد في 3 مارس 1934، وقدم عام 2021 أخر أعماله الفنية، إذ شارك في مسلسلي "هجمة مرتدة" و"موضوع عائلي" (الجزء الأول).

