وفاة رمضان تيتك بطل المسلسل التركي "حلم أشرف"

كتب : سهيلة أسامة

01:32 م 02/04/2026

الممثل التركي رمضان تيتك

توفي الممثل التركي رمضان تيتك، أحد أبطال المسلسل التركي الشهير "حلم أشرف".

إعلان وفاة رمضان تيتك

وأعلنت نقابة الممثلين في تركيا وفاة رمضان تيتيك، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث نعت الراحل ببيان جاء فيه: "نشعر بحزن عميق لرحيل زميلنا العزيز رمضان تيتيك في ريعان شبابه.. ونتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرته وجميع محبيه".

وكان رمضان تيتك نقل إلى العناية المركزة إثر إصابته بتمزق في الشريان الأورطي، ودعت الحسابات الرسمية لمسلسل "حلم أشرف" عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عاجل للتبرع بالدم.

مسلسل حلم أشرف

يذكر أن مسلسل "حلم أشرف" عُرض موسمه الأول العام الماضي، ويُعرض حاليًا الموسم الثاني، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي ونسب مشاهدة مرتفعة منذ بداية عرضه.

وفاة رمضان تيتك مسلسل حلم أشرف

