نشرت الفنانة ميرهان حسين صورًا جديدة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها بإطلالة مميزة أثناء وضع المكياج، بالتزامن مع استعدادها للمشاركة في فعاليات مهرجان هوليوود للفيلم العربي.

وشاركت ميرهان متابعيها على موقع "انستجرام" مجموعة صور من التحضير قبل ظهورها على السجادة الحمراء، حيث بدت بإطلالة جمالية هادئة أبرزت ملامحها، وظهرت مرتدية "روب" أبيض.

وتشارك ميرهان حسين في فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان هوليوود للفيلم العربي المقام في ولاية لوس أنجلوس خلال الفترة من 17 إلى 20 أبريل، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما العرب، من بينهم أحمد السعدني وريهام عبدالغفور ومايان السيد.

يذكر أن ميرهان قد خطفت الأنظار أيضًا خلال ظهورها في المهرجان بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء، حيث اختارت فستانًا لافتًا باللون الأصفر، ما جعلها من أبرز النجمات اللاتي حظيت باهتمام عدسات المصورين.

شهد الحفل العديد من الفقرات من بينها إهداء الدورة لروح المخرج الكبير داود عبدالسيد، وتم عرض عدة لقطات من أعماله في السينما المصرية، بالإضافة إلى عرض تسجيل صوتي سابق له تضمن كلمة داعمة للمهرجان خلال الدورة الأولى التي شهدت تكريمه.

