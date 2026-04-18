تصدر اسم مؤدي المهرجانات عمر كمال، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بعد تصريحاته مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس" والمذاع على قناة "MBC مصر".

نستعرض لكم أبرز تصريحات عمر كمال في السطور التالية:

- أكد عمر كمال أنه يمتلك 5 سيارات فارهة، وأن أحدث سيارة اقتناها بلغت قيمتها نحو 9 ملايين جنيه، وأغلاها من طراز "مرسيدس G-Class".

- أعلن توجهه للاستثمار في العقارات، وشراء وحدات سكنية في مناطق مختلفة داخل مصر.

- انتقد عمر كمال اتجاه زميله حمو بيكا للاستثمار في الذهب.

- كشف عمر كمال أنه اعتمد في فقدانه للوزن على حقن "مونجارو" وخضوعه لإجراء تجميلي.

عمر كمال يعلن توقفه عن الغناء في الكباريهات

- أوضح أنه قرر الابتعاد عن الغناء في الكباريهات لأسباب دينية، مكتفيا بإحياء الحفلات الخاصة والمناسبات "بطلت شغل في كباريهات علشان فلوسي تبقى حلال وده بعد ما سألت وفهمت إن الغناء على حسب هغني فين ولمين".

- "أنا لما أغني في الأفراح يبقى فلوسي حلال ومش حرام لأني بحيي فرح للمتزوجين وعمل الإشهار".

- "بروح أعمل تبرعات وأعمال خير وبساعد ناس بتغسل كلى ومرضى، ومشغل أخويا معايا وبهتم بأهلي".

- "أي فلوس بتدخلي من شغلي في الفن لازم أطلع منها حاجة لله، يعني بحس إن مثلا لما حد عايز يغسل كلى أو علاج أورام أو أي حاجة من دي أكيد الحاجات دي هتشفع لي، لو فلوس حرام، هعرف أتفاهم مع ربنا وأقوله".

يذكر أن، آخر أعمال عمر كمال الغنائية "في كل الأماكن" والتي تعد ضمن ألبومه الجديد "رهان كسبان" وهى من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع وميكس وماستر أحمد عبد السلام.



عمر كمال: " لو فلوسي حرام هعرف أتفاهم مع ربنا وأقوله"



