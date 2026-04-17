طلعوله شهادة وفاة وفجأة فاق.. حكاية غريبة عن الموسيقار محمد عبدالوهاب

كتب : هاني صابر

02:55 م 17/04/2026

الموسيقار محمد عبدالوهاب

كشفت أسرة الموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب، عن موقف وحادثة غريبة وقعت مع الراحل جعلته طوال الوقت "موسوس" بعدها حتى وفاته في 4 مايو 1991.

حكاية صدور شهادتين وفاة لـ محمد عبدالوهاب

وقال أحد أفراد أسرة الراحل ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي: "محمد عبدالوهاب طلعله شهادتين وفاة، الأولى كان عنده سنتين وحصله إغماء وتصوروا أنه رحل فجابوا دكتور، ووقتها مكنش فيه دكاترة في المنطقة بالوقت ده، وقال إنه توفى".

وتابع: "بعدها راحوا وعملوله شهادة وفاة، وفجأة فاق، وأسرته اتعاملوا معاه على إنه اتوفى، وأمه الله يرحمها كانت قاعدة جنبه بتعيط، واللي حصله كانت نوبة اغماء".

سبب إصابة محمد عبدالوهاب بـ"الوسوسة"

وأضاف: "لغوا شهادة الوفاة بعدها، ودي الحاجة اللي خلته (موسوس أوي) بعد كدة ودي أثرت عليه بقوة، وجعلته موسوس لدرجة غير عادية لا تتصوريها".

