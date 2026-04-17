المنتج محمد السعدي وابنته يرقصان على غناء تامر حسني في حفل زفافها- صور

حضرت النجمة ياسمين عبدالعزيز حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي الذي أقيم مساء أمس الخميس، بحضور كوكبة من الفنانين والشخصيات العامة.

وظهرت ياسمين عبدالعزيز في زفاف ابنة السعدي بصحبة الفنانة بسنت شوقي وزوجها الفنان محمد فراج والسيناريست أيمن بهجت قمر، والفنانة شيرين رضا، والملحن عزيز الشافعي.

كما شهد حفل زفاف ابنة محمد السعدي حضور النجوم عمرو سعد وباسم سمرة وكريم عبدالعزيز ومحمد رمضان وأحمد سعد وخالد النبوي وياسمين صبري ونسرين إمام ولميس الحديدي والمؤلف أحمد مراد والسيناريست عبد الرحيم كمال، وآخرين.

وحرص عدد من نجوم الغناء على تقديم فقرات غنائية فردية بحفل زفاف ابنة محمد السعدي بينهم المطربة أنغام والمطرب محمد حماقي والمطرب تووليت ثم النجم عمرو دياب.

اقرأ أيضا:

