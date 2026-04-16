"هربت من أهلها واحتكرها فريد الأطرش".. معلومات عن الفنانة الراحلة ليلى الجزائرية

كتب : مصطفى حمزة

02:01 م 16/04/2026

ليلى الجزائرية

أعلنت أسرة الفنانة ليلى الجزائرية وفاتها مساء أمس الأربعاء عن عمر ناهز 97 عاماً، في مدينة الدار البيضاء بالمغرب.

وأكدت أسرة الفنانة الراحلة أن الوفاة كانت طبيعية، وحمل النعي اسمها الحقيقي وهو "فاطمة الزهراء".

من هي ليلى الجزائرية؟

- اسمها الحقيقي فاطمة الزهراء حكيم.

- ولدت في مدينة وهران الجزائرية في 6 أغسطس 1927.

- دخلت عالم الفن وهي في الثالثة عشرة، بعد هروبها من أسرتها إلى مدينة الجزائر، حيث غيرت اسمها إلى "ليلى".

- عملت في بدايتها مع المخرج المسرحي الجزائري محيي الدين بشتارزي.

- اتجهت الفنانة الراحلة إلى الرقص الشرقي، بعد سفرها إلى باريس، وقدمت استعراضاتها في "ملهى الجزائر" بالعاصمة الفرنسية.

- وقعت الفنانة الراحلة في فترة الخمسينيات عقد احتكار فني مع الموسيقار فريد الأطرش لمدة 8 سنوات، ودعاها للحضور إلى القاهرة.

- اختار فريد الأطرش لها اسمها الفني "ليلى الجزائرية"، وتعلمت اللغة العربية.

أبرز أعمال ليلى الجزائرية

شاركت الراحلة ليلى الجزائرية مع فريد الأطرش في بطولة فيلمي "عايزة أتجوز" (1952)، و"لحن حبي" (1953)، إلى جانب مشاركتها في فيلم "دكتور بالعافية" أمام الفنان كمال الشناوي.

ليلى وفريد

