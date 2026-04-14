طرح البوسترات الرسمية لفيلم "إذما" وإعلان موعد طرحه في السينما

كتب : معتز عباس

10:01 م 14/04/2026

بوستر فيلم اذما 2

طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي لأبطال فيلم "إذما"، والمقرر عرضه ضمن أفلام عيد الأضحى المبارك الفترة المقبلة.

وتصدر البوستر الفنان أحمد داود والفنانة سلمى أبو ضيف البوستر الرسمي لفيلم "إذما"، والذي سيعرض في جميع دور العرض المصرية في عيد الأضحى و ١٨ يونيو في جميع الدول العربية.

تفاصيل عن فيلم "إذما"

يستند فيلم "إذما" إلى الرواية التي صدرت عام 2020، وحققت نجاحًا واسعًا على المستويين الجماهيري والنقدي في العالم العربي.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد داود، وسلمى أبو ضيف، وحمزة دياب، وجيسيكا حسام الدين، وبسنت شوقي، فيما يتولى التأليف والإخراج الكاتب والمخرج محمد صادق، والمنتج هاني أسامة.

أحدث أعمال أحمد داود

تستقبل دور العرض السينمائي فيلم "الكراش" يوم 11 يونيو، بطولة أحمد داود، وباسم سمرة، وشيرين رضا، وميرنا جميل. من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي خفيف، يجمع بين المواقف الطريفة واللمسات العاطفية، في تجربة سينمائية موجهة لأجواء الصيف.

أفلام العيد سلمى ابو ضيف أحمد داود فيلم إذما

