شاركت الفنانة شيماء سيف جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة من أحدث ظهور لها.

ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، حيث ظهرت داخل إسطبل خيول بجوار حصان، ما أثار تساؤلات متابعيها بسبب خسارتها الملحوظة في الوزن.

وعلقت الفنانة مي كساب على الصورة قائلة: "ده تصوير فقط ولا شيمو هتبقي فارسة الصحراء؟".

تعليقات الجمهور على إطلالة شيماء سيف

وجاءت بعض تعليقات المتابعين كالتالي: "حبيبتي منورة يا شيمو"، "جمال وخفة دم"، "قمر"، "بتجنني"، "شكلك صغر لما خسيتي"، "إزاي خسيتي كده"، "والله طلتك تفرح يا فنانة".

عودة شيماء سيف ومحمد كارتر

وكان المنتج محمد كارتر قد أعلن مؤخرًا، عبر حسابه على "إنستجرام"، عودته لزوجته الفنانة شيماء سيف بعد فترة من الانفصال استمرت عدة أشهر.

آخر أعمال شيماء سيف الدرامية

يُذكر أن آخر أعمال شيماء سيف كان مسلسل "الست موناليزا"، حيث جسدت خلاله شخصية "ابتسام"، وشارك في بطولته كل من مي عمر، أحمد مجدي، سوسن بدر، وحازم إيهاب، وعُرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

