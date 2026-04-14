نعى الفنان سيد رجب والد زوجته المستشار محمود بهي الدين الذي وافته المنية مساء أمس الإثنين بعد صراع طويل مع المرض.

سيد رجب ينعى والد زوجته

وكتب سيد رجب عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: "بكل الحزن والأسى، أنعى المستشار محمود بهي الدين، جد أولادي، ونائب رئيس محكمة النقض السابق، ومحافظ دمياط السابق، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض."

وتابع: “أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة لكل الأسرة، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وأقيمت صلاة الجنازة ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد أسد بن الفرات بشارع التحرير بمنطقة الدقي، وكان الفنان سيد رجب أول الحاضرين وشارك في تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.

آخر مشاركات سيد رجب الفنية

وكانت آخر مشاركات سيد رجب الفنية بمسلسل "بيبو" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026، وشارك ببطولة المسلسل أحمد بحر، هالة صدقي، وليد فواز، نادين، ومن تأليف تامر محسن، إخراج أحمد شفيق.



أعمال ينتظر عرضها سيد رجب

كما يشارك الفنان سيد رجب ببطولة فيلم seven dogs وسط نخبة من ألمع نجوم السينما هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي.

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

