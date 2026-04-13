شاركت الفنانة لبلبة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، احتفالها بعيد شم النسيم الذي يوافق اليوم الإثنين، بفيديو لها في ممشى الزمالك.

ونشرت لبلبة، الفيديو الذي ظهرت فيه كمذيعة احتفالا بهذه المناسبة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "نونيا تتحول لمذيعة تليفزيونية في شم النسيم".

وقالت لبلبة بالفيديو: "مساء الفل والورد عليكم، كلتوا الفسيخ، قرقشتوا البصل، كلتوا الرنجة، علشان نهضم كل ده نيجي ممشى الزمالك، أجمل مكان في الدنيا، النيل هنا بحلاوته وجماله،

وأضافت: "على فكرة النيل بيضحك.. أهو بيضحكلي أنا شوفت، ولازم نتمشى عشان نهضم اللي احنا أكلناه".

جوازة ولا جنازة آخر أعمال لبلبة الفنية

يذكر أن، آخر أعمال لبلبة فيلم "جوازة ولا جنازة" وعرض في يناير الماضي وهو بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، انتصار، محمود البزاوي، عادل كرم، وعدد من الفنانين.

اقرأ ايضا:

