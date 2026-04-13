أكد الفنان خالد الصاوي أن تجسيده لشخصية جمال عبد الناصر شكّل نقطة التحول الأهم في مسيرته الفنية، موضحًا أن هذا الدور كان بوابته الحقيقية إلى الجمهور، حيث انتقل من الأدوار المحدودة إلى الحضور القوي على الساحة.

أعمال خالد الصاوي الفنية

وأوضح "الصاوي"، خلال لقائه ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا على قناة CBC، أن أعمالًا أخرى مثل مسلسل "مصطفى أمين"، كان لها دور بارز في دعمه فنيًا رغم قصر عدد حلقاتها، مشيرًا إلى أنه قدم شخصيات تاريخية متعددة تطلبت تحضيرًا دقيقًا ودراسة متعمقة.

وأشار الصاوي إلى أن تجسيد دور عبد الناصر صاحبه شعور كبير بالمسؤولية، خاصة في ظل المقارنة مع أداء أحمد زكي، لافتًا إلى أن هذه الضغوط دفعته لبذل مجهود مضاعف.

طموحات خالد الصاوي في الفن

كما تحدث عن تجربته في فيلم "الفاجومي"، معترفًا بأنه كان يتمنى فقدان وزن أكثر للاقتراب من الشخصية، إلا أن ضيق الوقت حال دون ذلك، مشيدًا بدور المخرجة إنعام محمد علي في توجيهه، مؤكدًا أنها غرست لديه أهمية تقديم شخصيات حقيقية مبنية على البحث والدراسة.

واختتم الصاوي حديثه بالتأكيد على أنه لا يسعى فقط للنجاح، بل لتحقيق المجد الفني، من خلال ترك أثر دائم يخلد اسمه في ذاكرة الجمهور.

أحدث أعمال خالد الصاوي الدرامية

شارك خالد الصاوي في دراما رمضان 2026، ببطولة مسلسل أولاد الراعي، الذي ضم نخبة من نجوم الفن أبرزهم ماجد المصرى، أحمد عيد، نرمين الفقي، أمل بوشوشة، غادة طلعت، إيهاب فهمي، إيناس كامل، فادية عبد الغني، سامح السيد، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف من النجوم.

