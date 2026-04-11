أعادت الفنانة ياسمين صبري نشر أسئلة جمهورها ومتابعيها لها، عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، والتي كان من بينها توضيح حقيقة شائعة وصفتها بالجميلة، وكذلك الحديث عن أكلتها المفضلة، ورأيها في هل يحق للفتاة الجميلة الغرور.

ياسمين صبري تنفي هذه الشائعة

أكدت ياسمين أنها لم تحقق بعد كل أحلامها: "أنا لسه معملتش حاجة"، وأشارت إلى أن مفهومها عن الحظ هو "اليسر"، وكشفت عن أكلتها المفضلة وهي السمك.

ونفت ياسمين صبري شائعة ذهابها فجر كل جمعة أسبوعيا إلى محافظة الإسكندرية والجري على كوبري ستانلي، وعلقت "دي إشاعة بس إشاعة جميلة"، مشيرة إلى أنها شخص منظم جدا.

ووجه أحد المتابعين لـ ياسمين السؤال التالي: "إذا ما فيه مال ونجومية وشهرة شو بتكون عم تعمل ياسمين هلأ؟"، وعلقت "مال وشهرة ونجومية برضه بس في مجال تاني"، وأكدت أيضا أنه لا يحق للفتاة الجميلة الغرور، معتبرة أن الغرور نقص.

وكتبت تعليقا كوميديا على سؤال أحد متابعيها "الحب ولا الفلوس؟"، قائلة "أمك ولا رحاب؟" وهو "إفيه" شهير للفنانة لبلبة في فيلم وش إجرام.

ياسمين صبري تشارك في بطولة فيلم مطلوب عائليا

جدير بالذكر أن ياسمين صبري غابت عن المشاركة في السباق الرمضاني المنقضي، وشاركت في رمضان 2025 ببطولة مسلسل الأميرة ضل حيطة، مع النجوم: نيقولا معوض، وفاء عامر، عابد عناني.

وتشارك ياسمين خلال الفترة الحالية في بطولة فيلم نصيب أمام الفنان معتصم النهار، إخراج أحمد خالد أمين، تأليف أحمد عبدالفتاح، إلى جانب مشاركتها في فيلم مطلوب عائليا بطولة كريم عبدالعزيز، إخراج معتز التوني، تأليف شريف الليثي.

