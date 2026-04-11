تحدثت الفنانة ريهام عبدالغفور عن تعرضها للتحرش في طفولتها، وذلك أثناء وجودها مع فريق مسلسل حكاية نرجس ببرنامج "معكم منى الشاذلي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي احتفالا بالنجاح الذي حققوه وقت عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وعن تعرضها للتحرش قالت: "السر اللي عشت بيه فترة طويلة جدا، هو أن كان فيه واحد أهلي كانوا بيثقوا فيه جدا، وكان عنده 80 سنة، اتحرش بيا وأنا عندي 6 سنين".

وتابعت: "فضلت ساكتة لحد ما بقيت عندي 40 سنة، لما قلت لأهلي كانت صدمتهم كبيرة، وبعدين قلت لهم هو مين، بس لما حكيت حسيت براحة فظيعة".

تدور أحداث المسلسل حول نرجس التي تعاني من ضغوط اجتماعية بسبب عدم قدرتها على الإنجاب، لتقرر خطف عدد من الأطفال وسط العديد من الأحداث المشوقة.

وشارك ببطولة المسلسل كل من ريهام عبدالغفور، حمزة العيلي، بسنت أبو باشا، تامر نبيل، سماح أنور، تأليف عمار صبري، إخراج سامح علاء.

يعرض بالسينما حاليا للفنانة ريهام عبدالغفور فيلم "برشامة" الذي بدأ عرضه مؤخرا ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2026، ويحقق نجاحا جماهيريا كبيرا بشباك التذاكر، إذ تخطت إيراداته حاجز الـ 100 مليون خلال 9 أيام.

ويشارك ببطولة الفيلم: هشام ماجد، باسم سمرة، مصطفى غريب، فدوى عابد، كمال أبو رية، عارفة عبدالرسول، وليد فواز، فاتن سعيد، تأليف أحمد الزغبي وخالد دياب وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

