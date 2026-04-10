قدم الفنان أحمد العوضي واجب العزاء في والد السيناريست محمود حمدان، المُقام مساء اليوم الجمعة 10 أبريل في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، عقب صلاة المغرب

أحمد العوضي يواسي السيناريست محمود حمدان

وواسى العوضي صديقه ومؤلف مسلسله الأخير محمود حمدان، إذ قدما معا في رمضان 2026 مسلسل علي كلاي للمخرج محمد عبدالسلام، والذي حقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

مسلسل علي كلاي شارك في بطولته عدد كبير من النجوم، بينهم: درة، طارق الدسوقي، انتصار، محمود البزاوي، عصام السقا، يارا السكري، عمر رزيق. ودارت أحداث العمل في إطار شعبي حول شاب يُدعى علي يمارس رياضة الملاكمة إلى جانب عمله في قطع غيار السيارات، ويدخل في صراعات كادت تدمر حياته.

محمود حمدان ينتظر عرض فيلم شمشون ودليلة

وينتظر محمود حمدان خلال الفترة المُقبلة طرح فيلم شمشون ودليلة في دور العرض السينمائي، والذي يجمعه من جديد بالفنان أحمد العوضي، ويشارك في بطولته الفنانة مي عمر.

شمشون ودليلة تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا، من إخراج رؤوف السيد، ويضم مجموعة كبيرة من الفنانين.

