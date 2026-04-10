كشفت الفنانة داليا مصطفى، عن جوانب جديدة من حياتها الشخصية، خلال تصريحاتها مع الإعلامية سهير جودة عبر صفحتها على "فيسبوك".

داليا مصطفى: المرأة بتحلو بعد الخروج الآمن من الحياة الزوجية

وقالت داليا: "المرأة بتحلو بعد الخروج الآمن من الحياة الزوجية"، موضحة أن السبب في ذلك هو اهتمامها بنفسها بشكل أكبر، وليس لأنها كانت تعاني أو موجوعة في زواجها، وأن التغيير جاء من داخلها.

وتابعت، أنها تحرص يوميا على دعم نفسها نفسيا، حيث تقول لنفسها صباحا ومساء "أنا بحبك يا داليا"، إلى جانب كتابة مذكراتها بشكل يومي، لمراجعة أخطائها وفهم نفسها بشكل أعمق، مشيرة إلى أنها اكتشفت أنها لم تكن تحب نفسها بالقدر الكافي كما كانت تظن.

وأكدت أنها وصلت إلى مرحلة تعافي بنسبة ٩٠%، لافتة إلى أن القراءة، والالتزام بالعبادات مثل قراءة سورة البقرة، وذكر الله، والدعاء، كان لهم دورا كبيرا في رحلتها، إلى جانب كتابة أهدافها يوميا، وهو ما يمنحها شعورا بالسعادة والطمأنينة.

داليا مصطفى: أصبحت حريصة على مداومة الذكر والقرآن

وأضافت، أن الأزمات التي مرت بها جعلتها تشعر بقرب الله منها بشكل أكبر، وأصبحت حريصة على المداومة على الذكر والقرآن ومناجاة الله.

وعن علاقتها بأسرتها، أشارت إلى أن نجلها "سليم" يغار عليها، لكنها تتفهم ذلك وتحاول التحاور معه دائما.

وفيما يتعلق بمسألة الخيانة الزوجية، أكدت داليا مصطفى، أنها لا تفضل تقديم نصائح في هذا الشأن، لكنها ترى أن أمام المرأة خيارين: إما الاستمرار دون مواجهة الزوج إذا قررت الحفاظ على العلاقة أو مواجهته والانسحاب حفاظا على كرامتها.

وأوضحت، أنها تحب الاحتفال بعيد ميلادها منذ طفولتها، ولا تهتم بقيمة الهدية بقدر ما تهتم بمعناها، لكنها لا تفضل الهدايا الغير قيمة بالنسبة لها مثل الورد.

وتحدثت عن صفات برج الحمل، مؤكدة أن من مميزاته الدعم والمساندة للآخرين، بينما من عيوبه سرعة رد الفعل، مشيرة إلى أنها تعلمت مؤخرا التحكم في انفعالاتها وتأجيل ردود أفعالها لتكون أكثر هدوءا واتزانا.

كانت آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى مسلسل"روج أسود" و"درش" وعرضا في موسم دراما رمضان 2026 .

