شارك المطرب مدحت صالح، متابعيه عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور له مع قطته من داخل منزله.

مدحت صالح مع قطته الصغيرة

ونشر مدحت صالح، الصورة التي تجمعه مع قطته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "نعمة.. آخر العنقود".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "هى آخر العنقود شايلة الهم ليه؟، عسولة .. عندي نفس الفصيل بس اسمه كرنب، ضحكتك بتقول قد إيه بتحبها، مين اللي مشلفط مناخيرها كدة يا فنان، ما شاء الله".

مدحت صالح يطرح أغنية أنت وبس

يذكر أن، المطرب مدحت صالح طرح مؤخرا أحدث أعمالة الغنائية بعنوان "أنت وبس" احتفال بعيد الفطر المبارك، وتعد الأغنية احدى أغاني ألبوم "أنت وبس".

مدحت صالح يطرح تتر مسلسل كان يا مكان



كما قدم أغنية تتر مسلسل"كان يا مكان" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2026، ودارت أحداثه بعد 15 عاما من الرتابة، تضرب أزمة منتصف العمر استقرار أسرة صغيرة، حين تقرر الزوجة كسر قيود الزواج والمطالبة بالطلاق بحثاً عن حياة جديدة وقصة حب تعيد لها شغفها المفقود، وتتحول محاولات الزوج اليائسة لاستعادة العلاقة لحرب شرسة بمجرد ظهور أشخاص جدد بحياة طليقته، لتتحول النهاية إلى نزاع مرير وقضية حضانة كبرى. وفي قلب هذا الصراع، تقف ابنتهما الوحيدة ضحيةً لتمزق عاطفي، مجبرةً على الاختيار بين عالمين.

المسلسل بطولة ماجد الكدواتي ويسرا اللوزي وعارفة عبدالرسول ونهى عابدين وحنان يوسف ومن إخراج كريم العدل.

