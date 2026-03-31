كشف الفنان محمد رضوان عن مقطع فيديو جديد من كواليس حفل خطوبة ابنته ريم، الذي أقيم أمس الاثنين وسط أجواء عائلية بحضور عدد من نجوم الوسط الفني.

نشر محمد رضوان الفيديو عبر خاصية الاستوري على انستجرام، وظهر خلاله الفنان محمد رضوان وهو يستقبل المعازيم، كما كشف عن حضور نجم الأغنية الشعبية شحتة كاريكا الذي أشعل أجواء لاحفل، وقدم عدد من أشهر أغانيه وسط تفاعل الحضور.

نجوم الفن يشاركون محمد رضوان فرحته بخطوبة ابنته

حرص عدد من نجوم الوسط الفني على مشاركة الفنان محمد رضوان فرحته بخطوبة ابنته هم الفنانة سما إبراهيم، الفنان منير مكرم والفنان جمال يوسف والتقطوا العديد من الصور التذكارية مع العروسين.

وقام الفنان جمال يوسف بنشر صورة من كواليس الخطوبة عبر صفحته على "فيسبوك"، وهنأ الفنان محمد رضوان وكتب: " الف مبروك ريم رضوان بنت اخويا وعشرة العمر الفنان /محمد رضوان ربنا يفرح قلبك بيهم ياغالى".

محمد رضوان ينتظر عرض فيلم "تحت الطلب"

ينتظر الفنان محمد رضوان عرض فيلمه الجديد "تحت الطلب" المقرر طرحه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم هم سامح حسين، نانسي صلاح، سامي مغاوري، سلوى عثمان، تأليف وسام حامد، إخراج هاني حمدي.

اقرأ أيضا:

حسابات وهمية ولجان...طارق الدسوقي يكشف مفاجأة عن أرقام مشاهدات السوشيال ميديا





الصور الأولى من التحقيق مع أحمد عبدالله محمود في المهن التمثيلية بسبب تصريحاته عن رشدي أباظة



