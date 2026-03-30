أثار مطرب بدار الأوبرا المصرية جدلا خلال مشاركته في حفلات إحياء ذكرى العندليب، وذلك بعد تعديله كلمات الأغنية الشهيرة "لست قلبي".

وقدم المطرب الأغنية بعد تغيير كلمات أغنية عبدالحليم حافظ الشهيرة من "قَدَرٌ أحمقُ الخُطى" إلى "قَدَرٌ واثقُ الخُطى".

وعلم "مصراوي" أن الحفل شارك به أربعة من مطربي الأوبرا، تحت قيادة المايسترو محمد الموجي، وهم المطربون: محمد حسن، وأحمد عفت، وحسام حسني، وياسر سعيد.

وقدم أغنية "لست قلبي" المطرب أحمد عفت، الشهير بلقب "عندليب الأوبرا"، وعلق مصدر من دار الأوبرا، في تصريح خاص لـ"مصراوي" على الجدل المثار، قائلاً: "تعديل هذه الجملة يتم في حفلات الأوبرا منذ 20 عاماً، وليست المرة الأولى".

من هو أحمد عفت؟

هو مطرب بدار الأوبرا، يشتهر بكونه من أبرز الأصوات التي تقدم أغاني عبدالحليم حافظ، ويُلقب بـ"عندليب الأوبرا".

ويعد المايسترو سليم سحاب أول من قدمه، ويشارك عفت بانتظام في حفلات ذكرى عبدالحليم حافظ ومهرجانات الموسيقى العربية.

وحلت اليوم 30 مارس ذكرى رحيل العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، والذي مازال يتربع على عرش الأغنية العربية، رغم رحيله قبل 50 عاما تقريبا.

