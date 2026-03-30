تحل اليوم الإثنين، ذكرى رحيل عبد الحليم حافظ، أحد أبرز رموز الغناء العربي في القرن العشرين، والذي استطاع بصوته وإحساسه الصادق أن يغير شكل الأغنية العربية ويقربها من وجدان الناس.

العندليب، لم يكن مجرد مطرب، بل حالة فنية متكاملة عاشها المصريون، وعبر من خلالها عن مشاعر الحب والألم والوطنية، خاصة في مرحلة ما بعد ثورة يوليو 1952، حيث ارتبطت أغانيه بالتحولات الاجتماعية والسياسية في مصر.

ورغم رحيله، لا يزال إرثه الفني حاضرًا بقوة، إذ قدم عشرات الأغاني الخالدة التي ما زالت تُسمع حتى اليوم، إلى جانب مسيرة سينمائية ناجحة شارك خلالها كبار نجوم الشاشة مثل شادية وفاتن حمامة وسعاد حسني. وتميز عبد الحليم بأسلوبه المختلف الذي جمع بين البساطة والعمق، ما جعله يحتفظ بمكانته كأحد أعمدة الفن العربي، ورمزًا خالدًا لا يغيب عن ذاكرة الجمهور مهما مر الزمن.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز 15 معلومة عن العندليب الراحل عبدالحليم حافظ:

1. ولد عبدالحليم علي إسماعيل شبانة في 21 يونيو 1929، قرية الحلوات بمحافظة الشرقية

2.التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، ودرس بقسم التلحين حتى تخرج عام 1948

3.انطلاقته الحقيقية جاءت عام 1951 عبر الإذاعة بقصيدة "لقاء"

4. تعاون في بداياته مع الشاعر صلاح عبد الصبور والملحن كمال الطويل

5. قدم أغنية "يا حلو يا أسمر" من ألحان محمد الموجي

6. قدم أغنيته "صافيني مرة" لم تنجح عند طرحها الأول عام 1952، و أعاد تقديمها مرة أخرى عام 1953 وحققت نجاحًا كبيرًا7. شارك في حفلات "أضواء المدينة" التي ساهمت في شهرته.

8. لُقب بـ"العندليب الأسمر" وأصبح رمزًا للأغنية الرومانسية

9. بدأ مشواره السينمائي بفيلم "لحن الوفاء" مع شادية

10. من أشهر أفلامه: "أيامنا الحلوة" و"الوسادة الخالية" و"شارع الحب"

11. قدم أفلامًا ناجحة مثل "حكاية حب" و"الخطايا" و"معبودة الجماهير"

12. كان آخر أفلامه "أبي فوق الشجرة" عام 1969

13. عمل مع نجمات كبار مثل "فاتن حمامة"، "ماجدة"، "شادية"، "مريم فخر الدين"، "نادية لطفي"، "زبيدة ثروت"، "لبنى عبد العزيز"، و"سعاد حسني"

14. ارتبط بقصة حب شهيرة مع سعاد حسني

15. من أبرز أعماله الفنية: "أيامنا الحلوة"، "الوسادة الخالية"، "شارع الحب"، "حكاية حب"، "الخطايا"، "معبودة الجماهير"

