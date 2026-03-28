"صارعت الموت على أجهزة التنفس الاصطناعي".. الشحات مبروك يكشف كواليس وفاة زوجته

كتب : معتز عباس

09:43 م 28/03/2026

الشحات مبروك

كشف الفنان وبطل كمال الأجسام الشحات مبروك عن جانب إنساني مؤثر من حياته، مؤكدًا أن مشاركته في مسلسل علي كلاي كانت الأقرب إلى تجربته الشخصية، خاصة فيما يتعلق بفكرة الفراق وفقدان شريكة حياته.

وأوضح، خلال ظهوره في برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع عبر قناة CBC، أن أصعب لحظات حياته تمثلت في اضطراره لاستكمال عمله الفني بينما كانت زوجته ترقد على أجهزة التنفس الصناعي داخل المستشفى، مشيرًا إلى أنه عاش صعوبة في التركيز مع العمل في ظل تلك الظروف.

وأضاف مبروك أن مشاعر الفراق لا ترتبط بالبحث عن أسباب أو طرح تساؤلات، بل هي حالة من الألم العميق الناتج عن فقدان الأحباء، مؤكدًا أن هذه التجربة تركت أثرًا نفسيًا كبيرًا في حياته، تزامن مع نجاحه الفني.

كما أشار إلى أنه لم يكن معتادًا على الإفصاح عن مشاعره أو مشاركتها مع الآخرين، معربًا عن تقديره لكل من ساعده على فهم هذه الأحاسيس والتعبير عنها.

مسلسل على كلاى بطولة أحمد العوضي، درة، يارا السكرى، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامى، وصفوة، محمود البزاوى، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقى، وبسام رجب، فى عمل درامى اجتماعى تشويقى من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي.

الشحات مبروك مسلسل علي كلاي أحمد العوضي مسلسلات رمضان

