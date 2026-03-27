"6 و7 أبريل".. تغيير موعد حفلي الموسيقار عمر خيرت بالأوبرا

كتب : هاني صابر

11:41 ص 27/03/2026 تعديل في 12:15 م

كشفت الصفحة الرسمية للموسيقار عمر خيرت على "إنستجرام" عن تغيير موعد حفلي 6 و7 أبريل المقبل، المقرر إقامتهما في دار الأوبرا المصرية.

وذكرت الصفحة الرسمية لـ عمر خيرت بشأن الحفلين، التالي: "نود إعلامكم بتحديث موعد حفل الموسيقار العالمي عمر خيرت بـ دار الأوبرا المصرية يومي 6 و7 أبريل.. حيث يبدأ الحفل في تمام الساعة 6:30 مساء.. بانتظاركم".

وتتفاوت أسعار تذاكر حفلي عمر خيرت بين الفئات التالية: الفئة الأولى: 1610 جنيها مصريا.. الفئة الثانية: 2010 جنيها مصريا.. الفئة الثالثة: 2510 جنيها مصريا.. الفئة الرابعة: 2960 جنيها مصريا.

وتتضمن شروط حضور حفلي عمر خيرت بالأوبرا "فتح الأبواب قبل موعد الحفل بمدة ساعة - عند دخول المسرح الكبير الرجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية، ويلزم ارتداء البدلة كاملة (جاكيت وكرافتة) - غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته - ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات - ممنوع التصوير - لا يوجد استرجاع أو استبدال التذاكر - يتم غلق أبواب قاعة العرض وغير مسموح بالدخول نهائيا إلا بعد الاستراحة".

