ردت الإعلامية سالي عبد السلام على إحدى متابعاتها عبر خاصية القصص القصيرة على "إنستجرام"، بعد أن أشار التعليق إلى أن سالي "لديها كل حاجة".

وقالت المتابعة في تعليقها: "كانت بتقول عندها كل حاجة إلا الولد وأدي ربنا كملها الدنيا يا بختها".

وردت سالي عبدالسلام : "عمري ما قولت كده ومين عنده كل حاجة، إيه الوحاشة دي، يارب تاخدي أضعاف نيتك".

سالي عبدالسلام تتصدر تريند "جوجل"

وتصدر اسم الإعلامية سالي عبدالسلام محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بعد إعلانها عن إنجاب طفلها الأول "هارون".

ونشرت سالي عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام": "ما شاء الله اللهم بارك، رزقنا الله 'هارون مؤمن الباز'، بلا حول منا ولا قوة إلا بالله، بكرم وفضل الله وبدعواتكم، الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمداً كثيراً".

سالي عبدالسلام تكشف تفاصيل ولادتها



وقالت سالي: "دور البرد ده والضغط 160/100 ومش بينزل، وظهر الزلال بنسبة ممكن تسبب -لا قدر الله- تسمم حمل فجأة، وكان لازم ولادة عاجلة! الحمد لله، ادعولنا نخرج بالسلامة وفي أتم صحة يا رب".

