"لما تفتح الشباك فجأة".. البزاوي يعلق على هطول الأمطار بمشهد من "همام في أمستردام"

كتب : معتز عباس

08:45 م 25/03/2026

محمود البزاوي

علق الفنان محمود البزاوي على موجة سقوط الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد، بطريقة طريفة لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيه وجمهوره على منصات التواصل الاجتماعي.

واستعان البزاوي بأحد مشاهده الشهيرة من فيلم همام في أمستردام، ونشر الفيديو عبر حسابه على إنستجرام، معلقًا: "لما تفتح الشباك فجأة دلوقتي".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع المنشور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "فظيع المشهد دا"، "أحلى مشهد في الفيلم"، "فيلم رهيب"، "حقيقة يا فنان".

شارك الفنان محمود البزاوي في سباق دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل علي كلاي، والذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الشعبية المليئة بالصراعات، حيث تدور أحداثه حول شاب ملاكم يواجه تحديات قاسية داخل الحلبة وخارجها، في إطار درامي مشوق.

ويجسد البزاوي خلال أحداث المسلسل شخصية "عزازي أبو الحسن"، وهي من الشخصيات المؤثرة في سياق العمل، حيث تتداخل علاقاته مع الأبطال وتلعب دورًا مهمًا في تصاعد الأحداث.

