حسام داغر يطمئن جمهور ضياء الميرغني على حالته الصحية (صورة)

كتب : سهيلة أسامة

12:45 م 25/03/2026

طمأن الفنان حسام داغر جمهور الفنان ضياء الميرغني على حالته الصحية، وذلك بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

ونشر حسام داغر صورة من أحدث ظهور للفنان ضياء الميرغني عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلّق قائلاً: "ألف حمد الله على سلامتك يا حبيبي يا عم ضياء، يا عشرة العمر".

وتابع: "شدة وزالت الحمد لله، وبقيت زي الفل، وتقوم أحسن وأحسن، نورت بيتك ومطرحك وترجع لفنك وجمهورك يا ريس.. حمد الله يا أسطورة".

وكان نجل الفنان القدير ضياء الميرغني طمأن الجمهور، خلال الأيام الماضية، على الحالة الصحية لوالده، وكشف عن عودته إلى منزله بسلام بعد رحلة علاجية استمرت 10 أيام، تنقّل خلالها بين ثلاثة مستشفيات، إثر وعكة صحية شديدة.

أعمال حسام داغر في رمضان


يُذكر أن الفنان حسام داغر شارك في موسم دراما رمضان الماضي من خلال المسلسل الكوميدي "السوق الحرة"، الذي عرض على شاشة النهار.

وشارك في بطولة مسلسل "السوق الحرة" كل من: محمد ثروت، ويزو، محمد رضوان، هالة فاخر، غادة طلعت، محمود الليثي، ومن إخراج شادي علي، وإنتاج شيرين مجدي.

