وثقت الفنانة تارا عماد كواليس رحلتها إلى محافظة أسوان، ونشرت عدة صور عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام".

ظهرت تارا في الصور على متن مركب خلال جولة نيلية، على متن مركب شراعي، كما ظهرت معها إحدى صديقاتها واستمتعا بوقتهما.

تارا عماد تشارك بمسلسل "إفراج" رمضان 2026

شاركت الفنانة تارا عماد، الفنان عمرو سعد بطولة مسلسل "إفراج" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول عباس الريس الذي يغادر أسوار السجن بعد خمسة عشر عاماً من العزلة، لكنه يخرج وتلاحقه تهمة قتل زوجته، ويدفعه الندم في رحلة شاقة للتكفير عن ذنبٍ يطارده.

وشارك ببطولة المسلسل كل من حاتم صلاح، عبد العزيز مخيون، سما إبراهيم، محمد سليمان، تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، إخراج أحمد خالد موسى.

أعمال تنتظر عرضها تارا عماد قريبا

تشارك الفنانة تارا عماد بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "الكلاب السبعة" بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز.

كما تشارك النجم محمد هنيدي بطولة فيلم "الجواهرجي"، ومن المقرر عرضهما بالسينمات قريبا.

