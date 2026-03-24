كشف المخرج عمرو سلامة عن رأيه في فيلم "برشامة" الذي يعرض حاليا في السينمات ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2026، ويحقق نجاحا كبيرا في شباك التذاكر.

أوضح عمرو سلامة عن ملاحظاته عن الفيلم في عدة نقاط عبر صفحته على "فيسبوك" وكتب:

سبع ملاحظات على فيلم (برشامة):

١) "الكتابة.. الكتابة.. الكتابة.. المقولة المشهورة بتقول "الكتابة هي الملك"، والكتابة يعني مش بس موهبة، وكمان وقت، وكذا دماغ بتفكر سوا، وتعديلات، واقتراحات، ونسخة نهائية تطلع بعد استنفاذ كل محاولات التطوير"

٢) "الجودة، أحلى درس مستفاد، إن الكوميديا بيفرق معاها الجودة، جودة الإخراج، الإنتاج، التمثيل، الكاستينج، التصوير، المزيكا، المونتاج، وكل العوامل الثانية، إن الكوميديا تتعمل بجودة مهم، مش المنطق الكسول بتاع علشان بنعمل فيلم كوميدي نبقى بنهرج وبس، والمهم الضحك وكل حاجة ثانية مش مهمة"

٣) "الإيثار من نجم العمل، أو بمعنى أصح تغليب مصلحة الفيلم على مصالحه الضيقة، إنه يبقى مستعد وهو نجم يقدر يعمل فيلم يتصدره بالكامل يدي مساحة للي حواليه، هشام ماجد مش بس ممثل وإنسان محترم وشخصية سالكة، هشام ذكي عارف إن مصلحة فيلمه ككل من مصلحته المباشرة">

٤) "التوقيت، نزول الفيلم مع منافسة معقولة ما تسحقوش، موسم منطقي - بعيدا عن كارثة وفضيحة سحب فيلم بعد نزوله وإجازته من الرقابة - لكن كان موسم متوازن وعادل"

٥) "التوفيق، والحظ السعيد إن معظم نجوم الفيلم كانوا مكسرين الدنيا في الموسم الرمضاني، مع افتقاد الناس لهشام ماجد علشان اختفى الموسم ده"

٦) "الإصرار، إصرار المخرج والمنتج والكتاب على الفيلم، وإيمانهم بيه. بعد ست أو سبع سنين من محاولات صنعه اللي واجهتها مصاعب كثير".

٧) "الإيمان بالجمهور، الجمهور لما يتقدمله حاجة حلوة هيعرف يقدرها، اه الجمهور داخل يضحك، وضحك، بس عارف يقدر الصنعة ويحترم المجهود، ويفهم الاختلاف".

ووجه عمرو سلامة التهنئة لـ الأبطال والصناع عن نجاح الفيلم، وكتب: "مبروك لكل صناع العمل، وكل الأمنيات إن باقي الصناع - ولا استثني نفسي - يتعلموا و"يغشوا" من برشامة الدروس الصح".

كواليس فيلم برشامة

تصدر فيلم "برشامة" إيرادات أفلام موسم عيد الفطر وسط منافسة شرسة بين عدد من الأفلام أبرزها فيلم "فاميلي بيزنس" بطولة الفنان محمد سعد، فيلم "إيجي بيت" بطولة الفنان أحمد مالك، وفيلم "سفاح التجمع" بطولة الفنان أحمد الفيشاوي والذي تم سحبه مؤخرا من دور العرض السينمائي.

تدور أحداث الفيلم في قالب كوميدي ساخر، حول ابتكار شاب وسيلة غش جديدة للنجاة من جحيم الثانوية العامة، مما يوقعه في "لعبة قط وفأر" طريفة.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من فدوى عابد، كمال أبو رية، عارفة عبد الرسول، وليد فواز، فاتن سعيد، تأليف أحمد الزغبي وخالد دياب وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

آخر مشاركات المخرج عمرو سلامة

كانت آخر مشاركات المخرج عمرو سلامة بمسلسل "بريستيج" عام 2025.

تدور أحداث المسلسل حول عاصفة قوية تضرب شوارع القاهرة، مما يجبر 14 شخصًا من خلفيات اجتماعية مختلفة على اللجوء إلى مقهى في وسط البلد، وبينما يحاول الجميع الاحتماء من العاصفة، ينقطع التيار الكهربائي فجأة، ليكتشفوا أن أحدهم قد قُتل، ومع تصاعد التوترات، يدركون أن القاتل بينهم.

وشارك ببطولة المسلسل كل من مصطفى غريب، محمد عبد الرحمن، سامي مغاوري، دينا، تأليف إنجي أبو السعود، إخراج عمرو سلامة.

