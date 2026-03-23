كشف الفنان كريم فهمي عن مقطع فيديو يبرز فيه لقطات من كواليس تصوير الحلقات الأخيرة من مسلسل "وننسى اللي كان"، الذي عرض في رمضان 2026.

ونشر كريم فهمي فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "بدر السباعي.. من كواليس وننسى اللي كان".

واستعرض فهمي، في الفيديو تصويره أثناء خوضه بعض التدريبات الخاصة بلعبة الفنون القتالية MMA، ضمن أحداث الحلقة الأخيرة.

تفاصيل الحلقة الأخيرة مسلسل وننسى اللي كان

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "وننسى اللي كان"، تتصاعد الأحداث عندما تتدخل يارا، ابنة جليلة، وتضع شرطًا حاسمًا أمام بدر السباعي، وهو الفوز ببطولة الملاكمة لإثبات جدارته واستحقاقه العودة إلى حياتهما.

يقرر بدر خوض التحدي، ويدخل حلبة "البوكس" واضعًا الفوز هدفًا لتغيير مستقبله، وبالفعل ينجح في تحقيق البطولة، ليبرهن على قدرته واستحقاقه.

وتنتهي الأحداث بعودة العلاقة بينه وبين جليلة، وتتوج بالزواج، بينما تقرر جليلة اعتزال التمثيل، في تحول كبير بحياتها.

أبطال مسلسل وننسى اللي كان

مسلسل وننسى اللي كان من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

