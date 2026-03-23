لقطات وفيديو لكريم فهمي من كواليس الحلقة الأخيرة في وننسى اللي كان

كتب : معتز عباس

10:14 م 23/03/2026 تعديل في 10:22 م
    كريم فهمي في الحلقة الاخيرة مسلسل وننسى اللي كان
    كريم فهمي في كواليس وننسى اللي كان
    كواليس تصوير مشهد كريم فهمي وننسى اللي كان (2)
    كواليس تصوير مشهد كريم فهمي وننسى اللي كان (1)

كشف الفنان كريم فهمي عن مقطع فيديو يبرز فيه لقطات من كواليس تصوير الحلقات الأخيرة من مسلسل "وننسى اللي كان"، الذي عرض في رمضان 2026.

ونشر كريم فهمي فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "بدر السباعي.. من كواليس وننسى اللي كان".

واستعرض فهمي، في الفيديو تصويره أثناء خوضه بعض التدريبات الخاصة بلعبة الفنون القتالية MMA، ضمن أحداث الحلقة الأخيرة.

تفاصيل الحلقة الأخيرة مسلسل وننسى اللي كان

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "وننسى اللي كان"، تتصاعد الأحداث عندما تتدخل يارا، ابنة جليلة، وتضع شرطًا حاسمًا أمام بدر السباعي، وهو الفوز ببطولة الملاكمة لإثبات جدارته واستحقاقه العودة إلى حياتهما.

يقرر بدر خوض التحدي، ويدخل حلبة "البوكس" واضعًا الفوز هدفًا لتغيير مستقبله، وبالفعل ينجح في تحقيق البطولة، ليبرهن على قدرته واستحقاقه.

وتنتهي الأحداث بعودة العلاقة بينه وبين جليلة، وتتوج بالزواج، بينما تقرر جليلة اعتزال التمثيل، في تحول كبير بحياتها.

أبطال مسلسل وننسى اللي كان

مسلسل وننسى اللي كان من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

اقرأ أيضا..

"فستان قصير".. جورجينا بإطلالة جريئة من أحدث ظهور على السوشيال ميديا (صور)

"سكرتيرة ورقاصة".. 8 وظائف أثارت الجدل في فيلم "السلم والثعبان 2"

إعلام عبري: أمريكا حددت لإسرائيل موعد إنهاء الحرب على إيران
كيف رسم البنتاجون سيناريو الاستيلاء على جزيرة "خرج" الإيرانية؟
شئون عربية و دولية

بعد اتصاله بـ"ترامب".. نتنياهو يستدعي قادة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي
شئون عربية و دولية

"فستان قصير".. جورجينا بإطلالة جريئة من أحدث ظهور على السوشيال ميديا (صور)
زووم

فيديو رعب بالفيوم.."سكران" يروع المارة بالسلاح والشرطة تتحرك
حوادث وقضايا

فيديو رعب بالفيوم.."سكران" يروع المارة بالسلاح والشرطة تتحرك

