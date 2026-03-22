شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" صورًا جديدة من أحدث ظهور لها.

وظهرت منة في الصور بإطلالة كاجوال، وعلقت قائلة : "مهما أعطتك الحياة من اختيارات، اختار راحة بالك أولًا دائمًا".

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا من المتابعين، وجاءت أبرز تعليقات الجمهور على النحو التالي: "قمر"، "جميلة"، "إطلالة مميزة"، "دايمًا متألقة" وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال منة فضالي

وكانت آخر مشاركات منة فضالي في مسلسل "وننسى اللي كان"، الذي عرض على قناة mbc مصر، ومنصة شاهد ضمن موسم دراما الماضي، بطولة ياسمين عبد العزيز، والذي تصدر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة عبر منصة "شاهد".

أبطال مسلسل "وننسى اللي كان"

وشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم، أبرزهم كريم فهمي، شيرين رضا، خالد سرحان، إدوارد، سينتيا خليفة، إنجي كيوان، محمود حافظ، محمود ياسين جونيور، إيهاب فهمي، لينا صوفيا، إلهام وجدي، وأحمد تهامي، ومن إخراج محمد الخبيري.

مشاركة منة فضالي في مسلسل "سيد الناس"

جدير بالذكر أن منة فضالي عُرض لها في 2025 مسلسل سيد الناس الذي شاركت به في السباق الرمضاني، إخراج محمد سامي، بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، أحمد فهيم، ريم مصطفى، إنجي المقدم، أحمد زاهر، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

