ظهرت خبيرة التجميل شيماء سعيد، أرملة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وذلك بعد انتهاء فترة العدة.

ماذا قالت أرملة إسماعيل الليثي؟

وقالت شيماء خلال الفيديو: "إحنا قضينا الأربع شهور وعشر أيام باحترام وأدب وأخلاق، عشان الشخص ده ليه عندي كتير أوي، إسماعيل كان أبويا وأمي والنفس اللي بتنفسه، أنا كنت عايشة عشانه ومكنتش بشوف راجل غيره".

وتابعت شيماء: "كل اللي أذوني ودمرونا أنا مش هسامحهم، وهسيب حقي لربنا هو اللي هياخدلي حقي.. خدوا بالكم إن فيه ربنا موجود، والناس اللي بتأذي بتتعالى على قضاء ربنا.. ابني مات ومحدش راحمني، وجوزي مات ومحدش راحمني، واتسبّيت واتقال عليا أسوأ كلام".

وفاة إسماعيل الليثي

ورحل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي عن عالمنا في شهر نوفمبر الماضي، إثر تعرضه لحادث سير مروع على طريق المنيا، ودخوله في غيبوبة حتى وفاته.

ونشرت شيماء سعيد منذ فترة، فيديو لسيارة تملكها وقد تحطمت بسبب وقوع سقف أحد محال الحلويات الشهيرة عليها.

اقرأ أيضًا:

إلهام شاهين تشيد بنجوم رمضان: "أداء يدرس للأجيال"

رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى وفاة والدتها برسالة مؤثرة