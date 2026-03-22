إلهام شاهين تشيد بنجوم رمضان: "أداء يدرس للأجيال"

كتب : نوران أسامة

11:21 ص 22/03/2026 تعديل في 03:51 م

إلهام شاهين

وجهت الفنانة إلهام شاهين رسالة إشادة لنجوم الفن الذين تألقوا في موسم دراما رمضان 2026 وحققوا نجاحًا كبيرًا، من بيهم الفنان محمود حميدة، وسوسن بدر، باسم سمرة وغيرهم.

وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام": "شكرًا جيل الأساتذة الفنانين الكبار.. أمتعتونا بأداء يُدرّس للأجيال.. الفنان محمود حميدة في دور القاضي بمسلسل (فرصة أخيرة)".

وتابعت: "الفنانة سوسن بدر في (الست موناليزا)، الفنان شريف منير في (رأس الأفعى)، الفنانة سماح أنور في (حكاية نرجس) و(عرض طلب)، الفنان خالد الصاوي في (أولاد الراعي)، الفنان باسم سمرة في (عين سحرية)، والفنان ماجد الكدواني في (كان ياما كان).. جيل عمالقة التمثيل.. شكرًا نجومنا الكبار أسعدتونا.. كل شخصية قدمتوها في مسلسلات رمضان دروس في فن التمثيل".

موسم مسلسلات رمضان 2026

وشهد موسم دراما رمضان 2026 عرض عدد كبير من المسلسلات، من بينها: "حكاية نرجس"، "عين سحرية"، "سوا سوا"، "صحاب الأرض"، "رأس الأفعى"، "السوق الحرة"، "كان ياما كان"، "اتنين غيرنا"، "مناعة"، "النص التاني"، "إفراج"، "أب ولكن"، "عرض وطلب"، و"فرصة أخيرة"، وغيرها من الأعمال التي حققت تفاعلًا واسعًا بين الجمهور.

آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين المسلسل الإذاعي "الجيران لبعضيها"، الذي عرض العام الماضي، من تأليف رشا أنور، وإخراج رضا سليمان.

وشارك في بطولة مسلسل "الجيران لبعضيها" إلهام شاهين، أحمد صيام، هناء الشوربجي، ليلى عز العرب، أمير عبدالواحد، محمد رضوان، محسن صبري، وفاء السيد.

الرئيس اللبناني: إسرائيل تسعى لإقامة منطقة عازلة بالجنوب
شئون عربية و دولية

الرئيس اللبناني: إسرائيل تسعى لإقامة منطقة عازلة بالجنوب

قطع المرافق والإزالة.. تنبيهات عاجلة لأصحاب مخالفات البناء
أخبار مصر

قطع المرافق والإزالة.. تنبيهات عاجلة لأصحاب مخالفات البناء
"باب خروج" ترامب من حرب إيران.. هل يُنهي الصراع قبل أن يبتلعه؟
شئون عربية و دولية

"باب خروج" ترامب من حرب إيران.. هل يُنهي الصراع قبل أن يبتلعه؟
آخر موعد لتقديم طلبات الدمج التعليمي لطلاب الثانوية العامة 2026
مدارس

آخر موعد لتقديم طلبات الدمج التعليمي لطلاب الثانوية العامة 2026
موعد اختبارات شهر مارس 2026 لصفوف النقل بعد التعديل
مدارس

موعد اختبارات شهر مارس 2026 لصفوف النقل بعد التعديل

