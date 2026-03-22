وجهت الفنانة إلهام شاهين رسالة إشادة لنجوم الفن الذين تألقوا في موسم دراما رمضان 2026 وحققوا نجاحًا كبيرًا، من بيهم الفنان محمود حميدة، وسوسن بدر، باسم سمرة وغيرهم.

وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام": "شكرًا جيل الأساتذة الفنانين الكبار.. أمتعتونا بأداء يُدرّس للأجيال.. الفنان محمود حميدة في دور القاضي بمسلسل (فرصة أخيرة)".

وتابعت: "الفنانة سوسن بدر في (الست موناليزا)، الفنان شريف منير في (رأس الأفعى)، الفنانة سماح أنور في (حكاية نرجس) و(عرض طلب)، الفنان خالد الصاوي في (أولاد الراعي)، الفنان باسم سمرة في (عين سحرية)، والفنان ماجد الكدواني في (كان ياما كان).. جيل عمالقة التمثيل.. شكرًا نجومنا الكبار أسعدتونا.. كل شخصية قدمتوها في مسلسلات رمضان دروس في فن التمثيل".

موسم مسلسلات رمضان 2026

وشهد موسم دراما رمضان 2026 عرض عدد كبير من المسلسلات، من بينها: "حكاية نرجس"، "عين سحرية"، "سوا سوا"، "صحاب الأرض"، "رأس الأفعى"، "السوق الحرة"، "كان ياما كان"، "اتنين غيرنا"، "مناعة"، "النص التاني"، "إفراج"، "أب ولكن"، "عرض وطلب"، و"فرصة أخيرة"، وغيرها من الأعمال التي حققت تفاعلًا واسعًا بين الجمهور.

آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين المسلسل الإذاعي "الجيران لبعضيها"، الذي عرض العام الماضي، من تأليف رشا أنور، وإخراج رضا سليمان.

وشارك في بطولة مسلسل "الجيران لبعضيها" إلهام شاهين، أحمد صيام، هناء الشوربجي، ليلى عز العرب، أمير عبدالواحد، محمد رضوان، محسن صبري، وفاء السيد.

اقرأ أيضًا:

تركي آل الشيخ يروج لحفل "مود الرياض": "ليلة تجمع الفنانين والموسيقيين"

"اتخطبت لصديقي المفضل".. ملك زاهر تحتفل بخطوبتها من السيناريست شريف الليثي

10 صور ومعلومات.. من هو عريس ملك زاهر؟