طرحت النجمة أنغام أحدث أغانيها هذا العام بعنوان "مش قارة"، وذلك عبر صفحاتها الرسمية على السوشيال ميديا وعبر قناتها على "يوتيوب"، بالتزامن مع قدوم عيد الفطر المبارك.

نشرت أنغام مقطع من كواليس الأغنية عبر صفحتها على "انستجرام" وكتبت: " دلوقتي تقدروا تسمعوا اغنية "مش قادرة" على يوتيوب و كل المنصات".







الجمهور يشيد بأغنية أنغام الجديدة

أشاد الجمهور ومتابعين أنغام على "انستجرام" بالأغنية الجديد، وقام العديد منهم بتهنئتها وعلقوا: "ليه وجع القلب ده بس؟، كده العيدية وصلت، اعشقك واعشق نجاحاتك، العيد عيدين معاكي، أحلى هدية عيد، تحفة".

كما علق الشاعر الغنائي خالد تاج الدين الذي كتب كلمات الأغنية وقال: "سعيد بأول تعاون معاكي".

أنغام تغني تتر مسلسل "اتنين غيرنا" في رمضان 2026

قدمت النجمة أنغام تتر مسلسل "اتنين غيرنا" الذي تم عرضه بالنصف الأول لموسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول مدرب رياضي يعمل في مدرسة دولية يعيش حالة عزلة نتيجة ماضيه وعلاقاته، ثم يلتقي صدفةً بـ ممثلة مشهورة تمر بأزمات شخصية، مما يشكل نقطة تحول في حياته وقصة تجمعهما بالرغم من الصعاب.

وشارك ببطولة المسلسل كل من آسر ياسين، دينا الشربيني، ناردين فرج، نور إيهاب، تأليف رنا أبو الريش، إخراج خالد الحلفاوي.

