بعد تأجيل الإفراج عنها.. صور سوزي الأردنية مع نجوم الفن

خضعت الفنانة رانيا منصور لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

ظهرت رانيا منصور مرتدية جاكت أنيق من الفرو خلال وجودها بأحد الأماكن العامة، وخطفت الأنظار بإطلالتها وحازت الصور على إعجاب الجمهور والمتابعين.

آخر مشاركات رانيا منصور في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات رانيا منصور بمسلسل "كارثة طبيعية" الذي عرض على منصة "واتش ات" وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

تدور أحداث كارثة طبيعية حول شاب من أسرة بسيطة، متزوج حديثًا، يكافح لبناء حياته من الصفر وسط تحديات وضغوط يومية. ويفاجأ بحمل زوجته في خمس توائم، فيسعى رغم الظروف الاقتصادية القاسية لتأمين حياة كريمة لعائلته.

وشارك ببطولة المسلسل كل من محمد سلام، جهاد حسام الدين، كمال أبورية، حمزة العيلي، تأليف أحمد عاطف فياض، إخراج حسم حامد.

أعمال تنتظر عرضها رانيا منصور قريبا

تشارك الفنانة رانيا منصور بفيلم "الست لما" بطولة النجمة يسرا، وسط مجموعة من نجوم السينما المصرية هم عمرو عبد الجليل، ياسمين رئيس، درة، تأليف مصطفى بدوي وكيرلس أيمن فوزي، إخراج خالد أبو غريب.

