أيام قليلة تفصلنا عن بدء ماراثون دراما رمضان 2026، الذي يشهد منافسة شرسة بين عدد من الأعمال الدرامية التي يشارك ببطولتها نخبة من ألمع النجوم.

وتتنوع هذه الأعمال بين الدراما والرومانسية والكوميديا وتشهدعلاقات رومانسية مختلفة بين أبطالها، ومن بين أبرزهم الفنان ياسر جلال والفنانة أيتن عامر بمسلسل "كلهم بيحبوا مودي"، الفنان أحمد العوضي والفنانة يارا السكري في مسلسل "علي كلاي"، الفنان أحمد مالك والفنانة هدى المفتي بمسلسل "سوا سوا".

ونقدم لكم في هذا التقرير قصص الحب بين نجوم دراما رمضان 2026

مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"

تدور أحداث المسلسل حول رجل ثري يعيش حياة باذخة بين السفر وتعدد الزيجات، لكن استقراره ينهار أمام أزمة مالية تعصف بثروته، وفي وسط هذا الانهيار، يجد نفسه محاصراً في دوامة من المواقف الطريفة والمشاكل الناتجة عن علاقاته المتشابكة مع أقاربه وجيرانه وأسرته، الذين يتقلبون بين الطمع في ماله والشماتة في ضياعه.

وتنشأ علاقة حب بين الفنان ياسر جلال والفنانة أيتن عامر التي تجسد دور فتاة تنتمي لطبقة شعبية تختلف عنه وتشاركه بطولة المسلسل.

ويشارك ببطولة المسلسل كوكبة من النجوم من بينهم ميرفت أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق.

مسلسل "علي كلاي"

تدور أحداث المسلسل حول ملاكم قوي يدخل عالم الحلبة ويحارب داخل الحلبة وخارجها في صراعات كثيرة على صعيد الحياة والعمل والعلاقات الاجتماعية.

وتنشأ علاقة حب بين الفنان أحمد العوضي والفنانة يارا السكري ضمن أحداث المسلسل.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من درة، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

مسلسل "سوا سوا"

تدور أحداث المسلسل حول أحلام، امرأة تجد نفسها عالقة في منطقة رمادية قاتلة بين رجلين يمثلان نقيضين تماماً. أحدهما يحبها بصدق وتفانٍ، والآخر يرى في الحب مجرد امتداد لسطوته وقدرته على السيطرة.

وتنشأ علاقة حب بين الفنان أحمد مالك والفنانة هدى المفتي التي تشاركه بطولة المسلسل.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من شريف دسوقي، أحمد عبد الحميد، نهى عابدين، تأليف مهاب طارق، إخراج عصام عبد الحميد.

مسلسل "وننسى اللي كان"

يعود الثنائي ياسمين عبد العزيز والفنان كريم فهمي بمسلسل "وننسى اللي كان" بعد تعاونهما العام الماضي بمسلسل "وتقابل حبيب" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025 وحقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة، وتنشأ علاقة حب جديدة بين الفنانة ياسمين عبد العزيز التي تجسد ضمن الأحداث شخصية نجمة شهيرة والفنان كريم فهمي يجسد شخصية الحارس الشخصي الخاص بها.

وتدور أحداث المسلسل حول النجمة جليلة التي تجد نفسها محاصرة في شباك تهديد غامض يحول حياتها لساحة مطاردة؛ وهنا يتقاطع طريقها مع بدر، المقاتل المحترف الذي اعتزل الحلبات ليجد نفسه في مواجهة من نوع آخر كحارس شخصي لها. ومع تصاعد وتيرة الخطر، تذوب الحدود بين الواجب والمشاعر، ليتحول بدر من درع واق لشريك في معركة عشق لا تخضع لقواعد الفنون القتالية، حيث يصبح الحفاظ على الحب أصعب بكثير من الحفاظ على الحياة.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من خالد سرحان، محمد لطفي، منة فضالي، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد حمدي الخبيري.

مسلسل "بابا وماما جيران"

تدور أحداث المسلسل بين جدران شقتين متقابلتين، تشتعل حرب باردة من نوع خاص بعد طلاق هشام، الصيدلي الذي ينشد الاستقرار والهدوء، من نورا التي قررت ملاحقة أحلام النجومية في عالم الغناء، لكن الفوضى لا تقف عند حدود الجيرة، ففي الصفوف الأمامية للمعركة، تبرز الأمهات في إشعالها.

وتنشأ علاقة حب بين الفنان أحمد داوود والفنانة ميرنا جميل التي تشاركه بطولة المسلسل في بداية الأحداث.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من شيرين، ميمي جمال، إسماعيل فرغلي، محمود حافظ، تأليف ولاء شريف ومحمد سليمان عبد المالك، إخراج محمود كريم.

